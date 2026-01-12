Суд в Варшаве продлил арест российскому археологу Бутягину до 4 марта

Окружной суд Варшавы продлил арест российскому археологу Александру Бутягину до 4 марта. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат Адам Доманьский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бутнягин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Александр Бутнягин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Господин Доманьский заявил, что обжалует решение суда о продлении его ареста. «Я не согласен с решением суда и в течение семи дней подам апелляцию»,— сказал адвокат.

Александр Бутягин занимает должность секретаря Археологической комиссии Эрмитажа. Археолог был задержан в Польше 4 декабря из-за обвинений со стороны Украины в «незаконных археологических исследованиях в оккупированном Крыму». Российские археологи считают арест господина Бутягина «откровенно политическим преследованием».

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Докопались».