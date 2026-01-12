Судебные приставы дали Долиной пять дней на передачу квартиры Лурье
Согласно исполнительному производству Федеральной службы судебных приставов (ФСПП), певице Ларисе Долиной следует в течение пяти дней передать проданную квартиру ы Хамовниках покупательнице — Полине Лурье. Об этом сообщила ТАСС адвокат госпожи Лурье Светлана Свириденко.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам защитницы артистки Марии Пуховой, Лариса Долина готова добровольно освободить квартиру. Речь об этом зашла после того, как Полина Лурье обратилась к приставам.
25 декабря Мосгорсуд обязал певицу освободить квартиру. Лариса Долина обещала передать ключи до 5 января, но этого до сих пор не произошло. Назначенная на 9 января сделка также сорвалась из-за неявки госпожи Долиной.