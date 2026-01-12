Ларису Долину начали принудительно выселять из квартиры
Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры в Ксеньинском переулке, сообщила ТАСС юрист артистки Мария Пухова.
Дом в Ксеньинском переулке, где находится бывшая квартира Ларисы Долиной
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По словам защитницы, Лариса Долина готова освободить квартиру добровольно после обращения к приставам покупательницы недвижимости Полины Лурье, которая выиграла суд по квартире.
25 декабря Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру. Лариса Долина обещала передать ключи до 5 января, но этого до сих пор не произошло. Как написал Telegram-канал Mash, передача квартиры сорвалась, поскольку певица улетела отдыхать с семьей в Абу-Даби.
Подробнее о деле артистки — в материале «Ъ» «Лариса Долина съедет на каникулах».