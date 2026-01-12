Ларису Долину начали принудительно выселять из квартиры

Судебные приставы начали исполнительное производство по выселению певицы Ларисы Долиной из квартиры в Ксеньинском переулке, сообщила ТАСС юрист артистки Мария Пухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дом в Ксеньинском переулке, где находится бывшая квартира Ларисы Долиной

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дом в Ксеньинском переулке, где находится бывшая квартира Ларисы Долиной

По словам защитницы, Лариса Долина готова освободить квартиру добровольно после обращения к приставам покупательницы недвижимости Полины Лурье, которая выиграла суд по квартире.

25 декабря Мосгорсуд обязал артистку освободить квартиру. Лариса Долина обещала передать ключи до 5 января, но этого до сих пор не произошло. Как написал Telegram-канал Mash, передача квартиры сорвалась, поскольку певица улетела отдыхать с семьей в Абу-Даби.

