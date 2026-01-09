Лурье отказалась принимать квартиру в Хамовниках без присутствия Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье не приняла через представителя артистки ключи от жилья в столичном районе Хамовники. Сейчас госпожа Долина находится за границей, сообщила ТАСС адвокат певицы Мария Пухова.

«Представитель Ларисы Долиной пришел без полномочий на передачу квартиры, ключей и подписание акта приема-передачи квартиры»,— сказала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко. Защита Ларисы Долиной сообщила, что Полина Лурье отказалась подписывать документы из-за неточности в акте приема-передачи.

В конце декабря 2025 года адвокат Ларисы Долиной сообщила, что она съедет из проданной квартиры в Хамовниках не раньше 5 января. В этот же день артистка планировала передать ключи, однако госпожа Лурье не смогла приехать на встречу. Ее перенесли на вторую половину дня 9 января.

Лариса Долина продала квартиру Полине Лурье за 112 млн руб. в 2024 году. Затем певица заявила, что заключила сделку под влиянием мошенников, и добилась в суде признания ее недействительной. 16 декабря 2025-го Верховный суд признал госпожу Лурье собственницей квартиры. Мосгорсуд постановил выселить Ларису Долину.

