Река Пшиш затопила дороги в двух поселениях Апшеронского района

Река Пшиш затопила дороги в двух сельских поселениях Апшеронского района. Паводок перекрыл пути к станице Лесогорской в Тверском поселении и нарушил транспортное сообщение в Кабардинском поселении. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал «Лабинск Онлайн» Фото: телеграм-канал «Лабинск Онлайн»

Глава района Алексей Передереев сообщил, что домовладения в Тверском сельском поселении не пострадали, эвакуировать жителей нет необходимости. Электричество подается по плану, организована доставка питьевой воды и еды для населения.

В Кабардинском поселении также нет подтоплений домов и пострадавших. На место прибыли силы МЧС со спасателями, специальной техникой и транспортом повышенной проходимости. В отрезанной паводком станице есть достаточные запасы продовольствия на период чрезвычайной ситуации.

Сейчас в зоне затопления уровень воды начал снижаться. Оперативные службы контролируют ситуацию.

Алина Зорина