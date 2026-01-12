В Ростовской области на расчистку дорог от снега вышли 236 единиц спецтехники
В расчистке региональных дорог Ростовской области задействованы 236 единиц спецтехники. Максимальное количество осадков зафиксировано в южной части региона, это потребовало мобилизации дополнительных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Фото: пресс-служба правительства Ростовской области
Уже использовано 3,5 тыс. т противогололедной смеси. Наибольшее количество техники задействовано на ключевых магистралях и примыкающих к ним дорогах.
«Работы по уборке снега продолжаются непрерывно с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта. Дополнительно ведется регулярное посыпание дорожного полотна специальной противогололедной смесью»,— отмечают в ведомстве.
Расчистка дорог продолжается, координацию движения техники осуществляет диспетчерская служба.