Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области на расчистку дорог от снега вышли 236 единиц спецтехники

В расчистке региональных дорог Ростовской области задействованы 236 единиц спецтехники. Максимальное количество осадков зафиксировано в южной части региона, это потребовало мобилизации дополнительных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Уже использовано 3,5 тыс. т противогололедной смеси. Наибольшее количество техники задействовано на ключевых магистралях и примыкающих к ним дорогах.

«Работы по уборке снега продолжаются непрерывно с целью обеспечения безопасного движения автотранспорта. Дополнительно ведется регулярное посыпание дорожного полотна специальной противогололедной смесью»,— отмечают в ведомстве.

Расчистка дорог продолжается, координацию движения техники осуществляет диспетчерская служба.

Наталья Белоштейн

Новости компаний Все