В Рыбинске за два дня выпала половина месячной нормы осадков

В Рыбинске 9 и 10 января выпала половина месячной нормы осадков, снежный покров достиг 35 сантиметров. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал Фото: Дмитрий Рудаков, Telegram-канал

По словам господина Рудакова, специалисты МБУ «ДЭС» работали круглосуточно, расчищая снег как машинами, так и вручную. На дорогах города работали комбинированные дорожные машины, тракторы с щетками, погрузчики, грейдеры и самосвалы. Всего — 54 единицы. Около ста человек чистили тротуары и общественные территории.

«Уборка не прекращается. Снег вывозим, дороги обрабатываем реагентами»,— написал Дмитрий Рудаков.

Глава города сообщил, что есть жалобы на уборку дворов, однако это ответственность управляющих компаний. Господин Рудаков поручил управлению муниципального контроля следить за работой управляющих компаний. «Будем принимать меры воздействия к тем жилищным организациям, где дворы не убирают»,— заключил глава Рыбинска.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле в период с 1 по 12 января сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» вывезли 40 тыс. кубометров снега. Годом ранее в период с 1 по 8 января было вывезено 4,6 тыс. кубометров. 12 января в город вышло более 130 единиц уборочной техники, сообщили в мэрии.

Алла Чижова