С улиц Ярославля за праздники вывезли 40 тысяч кубометров снега

В Ярославле в период с 1 по 12 января сотрудники МБУ «Горзеленхозстрой» вывезли 40 тыс. кубометров снега. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в мэрии.

Уборка снега в центре Ярославля

Фото: МБУ Горзеленхозстрой

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выпавшего снега существенно возросло»,— сообщили в мэрии. Так, за период с 1 по 8 января 2025 года с улиц города вывезли более 4,6 тыс. кубометров снега, сообщал «Горзеленхозстрой».

В период новогодних праздников в Ярославле были активные снегопады. Жители города жаловались на неочищенные от снега платные парковки в центре города.

Алла Чижова