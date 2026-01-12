В Ростовской области с начала года на 7,6% проиндексированы пенсии 1 млн жителей

C января 2026 года отделение СФР по Ростовской области на 7,6% проиндексировало страховые пенсии более 1 млн жителей региона. Средний размер надбавки для неработающих пенсионеров составил 1,7 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для работающих пенсионеров индексация выплат происходит по отдельной схеме, ее применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру, который учитывает все индексации за периоды трудовой деятельности. Это позволяет существенно увеличить надбавку, отметили в СФР.

Индексация пенсий работающим пенсионерам началась в 2025 году. За год выплаты были увеличены на 9,5%.

Наталья Белоштейн