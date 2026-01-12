Ярославский губернатор: необходимо установить пункты весогабарита на М-8

В Ярославской области на федеральной трассе М-8 и на дороге Р-132 «Золотое кольцо» необходимо установить пункты весогабаритного контроля. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил в своем Telegram-канале после анализа причин возникновения 20-километровой пробки под Переславлем-Залесским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО Фото: Министерство дорожного хозяйства и транспорта ЯО

«Ъ-Ярославль» сообщал, что затор на М-8 возник днем 9 января. По словам губернатора, основной причиной пробки стали перегруженные фуры, которые не смогли заехать на подъемы в Переславль-Залесском округе при плохих погодных условиях.

«Альтернативный объездной вариант через Нагорье большегрузами не использовался, так как там установлен пункт автоматического весогабаритного контроля, которого грузовики с перевесом по понятным причинам избегают и идут по федеральной трассе, что и приводит к пробкам. В качестве системных решений в первую очередь необходимо как можно быстрее установить пункты весогабаритного контроля на самой трассе М8 и на дороге Р132 "Золотое кольцо". Это дисциплинирует перевозчиков, предотвратит перегрузы и облегчит движение на сложных участках»,— написал Михаил Евраев.

Второй мерой, которую необходимо предпринять во избежание подобных заторов в будущем, губернатор назвал взятие на особый контроль содержания трассы М-8 в период непогоды, что подразумевает своевременную обработку дороги реагентами и очистку ее от снега.

«Самым действенным станет дальнейшее развитие трассы М-8. Летом запланировано начало строительства нового участка от границы с Владимирской областью до Переславля-Залесского. А дорога от Переславля-Залесского до Ростова Великого будет расширена до двух полос в каждую сторону»,— заключил Михаил Евраев.

Алла Чижова