В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников

Власти Новороссийска объявили угрозу атаки беспилотников и призвали жителей укрыться в безопасных помещениях. В городе звучит сирена «Внимание всем». Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Он рекомендовал горожанам не подходить к окнам и спрятаться в коридоре, ванной комнате, туалете или кладовой. Тех, кого тревога застала на улице, призвали укрыться в цокольном этаже ближайшего здания или подземном переходе.

«Напоминаю о запрете снимать и выкладывать фото/видео отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб в социальные сети»,— заявил господин Кравченко.

UPD: Отмена сигнала атаки БПЛА в 18:15 мск.

Алина Зорина