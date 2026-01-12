Атаки БПЛА, снежный коллапс и кадровые чистки

Для жителей Краснодарского края и Адыгеи новогодние каникулы выдались крайне напряженными. Южные регионы столкнулись с массированными атаками беспилотников, аномальными снегопадами, приведшими к инфраструктурному параличу, и введению в некоторых районах режима ЧС. Главные итоги затяжных выходных — в подборке «Ъ-Кубань».

Удары с воздуха

Новогодняя ночь и последующие праздничные дни прошли на фоне массированных атак БПЛА. В ночь на 1 января дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских БПЛА над территорией Краснодарского края и еще 24 — над акваторией Азовского моря. Основной удар пришелся на Северский район: обломки дронов повредили крыши и окна в двух частных домах в самой станице Северской, а на территории Ильского НПЗ упавшие фрагменты вызвали возгорание на площади 25 кв. м. Пожар оперативно потушили. На местах происшествий работали оперативные и специальные службы.

Днем 1 января последовала вторая волна: с 8:00 до 16:00 по московскому времени силами ПВО были перехвачены 13 беспилотников над Крымом и три дрона над Кубанью. В одном из многоквартирных домов Сочи экстренные службы зафиксировали повреждения остекления, вызванные падением летательных аппаратов. По информации регионального оперштаба, в результате происшествия никто не пострадал, очагов возгорания не выявлено.

Налеты беспилотников продолжились и в последующие дни: 4 января стало известно, что обломки БПЛА повредили частный дом в станице Журавской, а 8 января Кубань снова подверглась нападению — за ночь было нейтрализовано 22 дрона. В результате атаки пострадали частные строения, магазин и здание СТО в Северском и Красноармейском районах.

Помимо этого, трагедия произошла в Херсонской области (Хорлы), где удар беспилотников в новогоднюю ночь по кафе и гостинице на побережье Черного моря унес жизни 24 человек. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев назвал происшествие «чудовищным преступлением».

Непогода в доме

Резкое ухудшение погоды 31 декабря и в первые дни января привело к введению режима ЧС в Белореченском и Апшеронском районах Краснодарского края, а также в Майкопе и пяти районах Адыгеи: Майкопском, Гиагинском, Красногвардейском, Шовгеновском, Кошехабльском.

Из-за налипания снега и обрыва проводов без электричества остались 43 тыс. жителей в Апшеронском, Белореченском и Лабинском районах Кубани. Кроме того, в Белореченском районе под тяжестью снега обрушились крыши трех жилых домов, 30 человек были эвакуированы в пункты временного размещения.

В столице Адыгеи из-за непогоды встал общественный транспорт. Мэр Майкопа Геннадий Митрофанов призвал представителей бизнеса и горожан на помощь в расчистке улиц.

Застрявшие в поездах

Снежный коллапс на Кубани также привел к массовым задержкам поездов и транспортному параличу в праздничные дни. Из-за обрыва контактной сети на участке Кавказская—Кубанская СКЖД к вечеру 31 декабря в пути застряли 55 поездов дальнего следования. Утром 1 января количество опаздывающих составов сократилось до 50. В частности, значительные задержки коснулись рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Пермь и Уфу.

Компания «Кубань Экспресс-Пригород» также была вынуждена полностью приостановить 1 января движение 14 пригородных электричек. Причиной стали нарушения в расписании, возникшие из-за непогоды.

Днем 6 января стало известно, что одиннадцать пассажирских поездов задержаны на срок до трех часов двадцати минут из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры на перегоне Евдаково—Сагуны в Воронежской области. Среди задержанных — поезда, следующие на курорты Краснодарского края: №482 Санкт-Петербург—Имеретинский курорт, №312 Воркута—Новороссийск, №542 Москва—Адлер и №216 Барнаул—Адлер.

Южная транспортная прокуратура инициировала проверку по факту массовых задержек поездов в Краснодарском крае. Администрации Кавказского района и Армавира помогли доставить пассажирам около 2,8 тыс. комплектов питания. Инфраструктуру СКЖД удалось полностью восстановить только к 3 января.

ЧП и криминальная хроника

Праздники отметились высокой аварийностью и резонансными драками. Конфликт между посетителями одного из баров Тихорецка начался около двух часов ночи 1 января и быстро перерос в силовое противостояние. В результате инцидента двое мужчин 28 и 29 лет получили телесные повреждения и были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Правоохранительные органы инициировали проверку, ход которой контролирует краевая прокуратура.

В Горячем Ключе 4 января столкновение BMW и Chery привело к вылету одной из иномарок на остановку общественного транспорта — погибла местная жительница, еще несколько человек получили ранения.

Несоблюдение очередности проезда привело к серьезной аварии и в Новороссийске на Сухумском шоссе. Вечером 5 января водитель микроавтобуса Mercedes при выезде с прилегающей территории столкнулся с автоцистерной, от чего автобус опрокинулся на бок. По информации замглавы города Александра Гаврикова, пятеро пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Также 5 января стало известно, что в море у берегов Темрюкского района на мель село судно под флагом Вануату. Экипаж из 11 человек не пострадал и самостоятельно эвакуировался на берег.

В Краснодаре общественный резонанс вызвало видео избиения двух девушек на улице Красноармейской, появившееся в соцсетях днем 6 января. По поручению руководителя регионального управления СКР Андрея Маслова было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Нападавший, 29-летний житель Адыгеи, был оперативно задержан в поселке Яблоновском и отправлен под стражу до 6 марта.

Полиция также разыскивает злоумышленника, ударившего 67-летнюю женщину-консьержа в одном из краснодарских ЖК. Родственники доставили пострадавшую пенсионерку в больницу. Как сообщает краевое управление МВД, злоумышленник пытался пройти одну из квартир.

В Сочи праздники омрачились массовым отравлением детей-регбистов в гостинице в Лоо — причиной стал норовирус второго генотипа. После инцидента, произошедшего 7 января, в отеле провели эпидемиологическое расследование, включая отбор проб питьевой воды и пищи, а также биоматериала заболевших, контактных лиц и персонала. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Ситуация находится под контролем Роспотребнадзора.

Вечером 10 января в Сочи загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, во время пожара спасли три человека в квартире, было эвакуировано 250 жильцов, в том числе 20 детей. Пострадавших и погибших нет.

В Ейске 11 января был зафиксирован акт вандализма: неизвестные залили жидкостью портреты Героев России на Доске почета. Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту произошедшего.

Экономика большая и маленькая

Арбитражный суд Краснодарского края вынес решение о прекращении производства по иску к «Краснодарскому заводу металлоконструкций» (КЗМ) на сумму 100 млн руб. Предприятие уже длительное время проходит процедуру банкротства. Основным кредитором завода выступает структура Сбербанка («Сбербанк Инвестиции»), которой КЗМ задолжал порядка 1,4 млрд руб.

Открытые торги по продаже неохраняемого элемента товарного знака ООО «Клиника Денталия» — слов DENTAL CLINIC — признаны несостоявшимися по причине отсутствия участников аукциона. Арбитражный управляющий банкрота Екатерина Семенова планировала реализовать торговый знак, принадлежащий клинике на праве собственности (срок исключительного права — до 2032 года), по начальной цене 187,2 тыс. руб. Несмотря на узнаваемость бренда в прошлом, потенциальные инвесторы проигнорировали лот.

Утраты и награды

В возрасте 77 лет скончался Мухарбий Киржинов — прославленный тяжелоатлет, принесший Адыгее первое золото Олимпиады (Мюнхен-1972) и установивший множество мировых рекордов. Его планируют похоронить в Майкопе.

Также стало известно о состоянии здоровья бывшего тренера ФК «Кубань» Дана Петреску: 58-летний специалист борется с онкологией и проходит тяжелый курс химиотерапии, потеряв уже более 30 кг веса.

В то время как спортивный мир скорбит и сопереживает, в муниципальной власти края — кадровые последствия после громкого скандала. Глава Калининского района Кубани Виктор Кузьминов уволил своего первого заместителя Андрея Антоненко. Чиновник был освобожден от должности после резонанса, вызванного публикацией видеозаписи в социальных сетях.

На кадрах запечатлено, как чиновник в грубой общается с сотрудниками спасательного отряда, выполняющими свою работу. По предварительным данным, инцидент произошел 30 декабря 2025 года.

Одним из позитивных событий января стало вручение высокой церковной награды председателю Законодательного собрания края Юрию Бурлачко. В Свято-Екатерининском кафедральном соборе Краснодара митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий во время великой Рождественской вечерни удостоил его ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского III степени.

Подготовил Нурий Бзасежев