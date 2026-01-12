Министром предпринимательства Воронежской области назначен Михаил Москальцов

В Воронежской области министром предпринимательства, торговли и туризма назначен Михаил Москальцов. Он вступит в должность 13 января. Об этом сообщили в правительстве региона. О назначении господина Москальцова губернатор Александр Гусев рассказал во время прямой линии в конце декабря.

Михаил Москальцов в январе 2018 года был назначен заместителем управляющего воронежским филиалом ВТБ. На этом посту он курировал корпоративный бизнес банка в пяти областях Центрального федерального округа — Воронежской, Тамбовской, Липецкой, Орловской и Рязанской. В сентябре 2017-го финансист покинул должность управляющего головным отделением Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка по региону, которую занимал с осени 2014 года. До этого он был зампредом ЦЧБ, курировал правовые вопросы, работу с проблемными активами и безопасность территориального банка.

В июле 2025 года пост главы воронежского минпредторга покинул Геннадий Швырков, занимавший его меньше года. В том же месяце стало известно о задержании экс-чиновника, он был заключен под стражу. Господина Швыркова обвиняют в мошенническом хищении 4,8 млн руб., выделенных на матпомощь лицам, привлекающим граждан к подписанию контракта с Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). В ноябре срок пребывания бывшего министра в СИЗО продлили до 9 февраля.

Алина Морозова