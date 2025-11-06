Бывшему воронежскому министру Швыркову продлили арест в СИЗО

Ленинский райсуд Воронежа в четверг, 6 ноября, продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему министру предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Геннадию Швыркову, обвиняемому в мошенничестве. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в суде, арест продлен до 9 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Швырков

Фото: Сергей Толмачев, Коммерсантъ Геннадий Швырков

Господин Швырков находится под стражей с начала июля. Его обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). По версии следствия, экс-чиновник путем обмана похитил не менее 4,8 млн руб. бюджетных средств, выделяемых на оказание материальной помощи лицам, содействующим привлечению граждан к прохождению военной службы в ВС РФ. Помимо бывшего министра по делу были задержаны бывший руководитель Стрелецкого городского поселения Артем Великородных и глава администрации Латненского поселения Сергей Бендин.

Все ходатайства УФСБ о продлении меры пресечения для Геннадия Швыркова проходили в закрытом режиме. Его защита утверждает, что обвинения экс-чиновника носят ошибочный характер. По словам адвокатов, ему вменяют присвоение выплат заключившим контракт на участие в специальной военной операции.

Сергей Толмачев