Трамп назвал себя единственным преимуществом Зеленского в конфликте

У президента Украины Владимира Зеленского «нет козырей» в конфликте с Россией, заявил его американский коллега Дональд Трамп. Президент США назвал себя единственным преимуществом Владимира Зеленского.

Фото: Nathan Howard / Reuters Президент США Дональд Трамп

«У него (Владимира Зеленского .—“Ъ”) не было козырей с первого дня (конфликта.— “Ъ”)»,— сказал Дональд Трамп в интервью The New York Times. «У него есть одна вещь — Дональд Трамп»,— добавил президент США.

Господин Трамп считает, что без его вмешательства конфликт на Украине «обернулся бы полной катастрофой» и перерос бы в третью мировую войну. «Он (Владимир Зеленский.—“Ъ”) знает это, и европейские лидеры знают, и все знают это»,— добавил американский президент. По его словам, США делают все возможное для урегулирования конфликта. При этом точных сроков заключения мирного соглашения у Дональда Трампа нет.

