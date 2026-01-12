На Кубани перед судом предстанут двое мужчин за сексуальные преступления 17-летней давности

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летнего и 41-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в групповом изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных летом 2008 года на территории Апшеронского района, сообщает пресс-служба краевого управления СКР.

По официальным данным следствия, в июне 2008 года четверо злоумышленников на автомобиле подобрали двух попутчиц, следовавших из Ставропольского края в Сочи. На трассе Белореченск—Апшеронск фигуранты, применяя физическую силу и угрозы, совершили в отношении девушек преступления сексуального характера.

Личности двоих подозреваемых удалось установить только сейчас в ходе работы группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Один из участников в ходе повторного допроса сознался в содеянном и выдал сообщников. Еще двое соучастников сейчас объявлены в международный розыск.

