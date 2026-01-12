В Ростове-на-Дону коммунальщики из-за снегопада задействовали 86 единиц техники

В Ростове-на-Дону коммунальные службы направили на уборку снега и борьбу с гололедом 86 единиц техники и более 400 работников. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ Фото: Михаил Богородский, Коммерсантъ

По данным Станислава Марченко, к уборке снега привлекли 66 комбинированных дорожных машин. Приоритет отдают обработке опасных участков: мостов, путепроводов, спусков и подъемов. Коммунальщики приступили к очистке дорог, тротуаров и остановок общественного транспорта. Во дворах работы ведут управляющие компании и товарищества собственников жилья.

«Прошу пешеходов и автомобилистов соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными и осторожными при передвижении по городу», — написал глава Ростова-на-Дону.

Константин Соловьев