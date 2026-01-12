В Ростовской области операторы 112 приняли более 123 тысяч обращений в каникулы

Более 123 тыс. обращений жителей Ростовской области приняли операторы 112 за время новогодних праздников. Из них 49 тыс. требовали реагирования экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительство со ссылкой на данные заместителя губернатора Сергея Бодряков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

Почти 24 тыс. человек обратились за медицинской помощью. Более 5 тыс. звонков касались работы правоохранительных органов, а 434 обращения были связаны с вызовом пожарных.

Еще 37 звонившим в 112 требовалась помощь психолога.

Как отметил Сергей Бодряков, в праздники ежедневно на дежурство выходили более 400 пожарных и спасателей, а также 200 единиц техники. На каникулах прошли сотни рейдов по водным объектам, во время которых профилактические беседы проведены для 640 человек. С опасного льда возвращено 16 человек.

Наталья Белоштейн