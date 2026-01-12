На Дону три тысячи энергетиков завершили работу в режиме повышенной готовности

В Ростовской области 3 тыс. энергетиков завершили работу в повышенной готовности в новогодние праздники. За время каникул были зафиксированы лишь точечные инциденты, требующие оперативного вмешательства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

На протяжении всех каникул в полной готовности находились 585 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных 3 тыс. специалистов и более чем 1,3 тыс. единицами спецтехники.

Самым крупным по количеству затронутых абонентов стало отключение в Морозовске 3 января.

«Из-за срабатывания защитных систем было обесточено около 7 тыс. потребителей. Благодаря оперативной работе ремонтных бригад электроснабжение было восстановлено спустя 46 минут»,— отметили в ведомстве.

В правительстве добавили, что решение отменить все запланированные отключения электроэнергии позволило избежать любых предупредительных ограничений для жителей.

Наталья Белоштейн