Каток на площади 1905 года вновь закроют из-за морозов на три дня

В Екатеринбурге на три дня будет закрыт каток на площади 1905 года — он не будет работать с 13 по 15 января. «Синоптики обещают морозы, а значит, сейчас особенно важно позаботиться о льде, оборудовании и команде. Мы внимательно следим за погодой и обязательно сообщим, если в графике появятся изменения»,— сообщили в администрации катка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ Фото: Анна Капустина, Коммерсантъ

Сегодня каток работает по расписанию буднего дня — с 11:30 до 21:30. Заранее купленные бумажные билеты можно сдать или обменять на кассе, начиная с 16 января. Электронные можно вернуть или обменять онлайн, следуя информации в письме с билетами, или написать в Telegram администратору катка.

В Екатеринбурге с 13 по 15 января из-за морозов также приостановят работу катка «Энергия льда» и девятиэтажной горки «Энергия РМК». При этом в эти дни продолжат работать Сказочный лес, ледяной «Городок приключений», зона «РМК Экстрим», фудтраки и теплые павильоны. В эти дни в Свердловской области морозы окрепнут до -30°...-35°.

Ирина Пичурина