Девятиэтажную горку в Екатеринбурге закроют на три дня из-за морозов

В Екатеринбурге с 13 по 15 января из-за морозов приостановят работу катка «Энергия льда» и девятиэтажной горки «Энергия РМК», сообщили в пресс-службе РМК. При этом в эти дни продолжат работать Сказочный лес, ледяной «Городок приключений», зона «РМК Экстрим», фудтраки и теплые павильоны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как объяснили представители компании, каток закрывается при температуре ниже -20 градусов, а горка не работает при температуре ниже -18 градусов и при силе ветра выше 7 м/с.

Возобновление работы 16 января будет зависеть от погодных условий. «Мы оценим ситуацию и прогноз погоды в четверг, чтобы принять решение о запуске в субботу»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что почти 300 тыс. человек посетили фестиваль «Энергия РМК. Зима» за 11 дней. В связи с популярностью девятиэтажной горки организаторы стали продавать билеты на сеансы по полтора часа.

Полина Бабинцева