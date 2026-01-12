Заболеваемость ВИЧ на Кубани за год снизилась на 8,5%

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2025 года заболеваемость ВИЧ (вирус иммунодефицита человека) снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 8,5%. Количество новых случаев выявления ВИЧ-инфекции сократилось на 8%. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Согласно данным регионального министерства, положительная динамика стала возможной благодаря масштабной информационно-профилактической работе. Специалисты ГБУЗ «Клинический центр профилактики и борьбы со СПИД» регулярно проводят просветительские кампании и бесплатные тестирования в местах массового скопления людей, трудовых коллективах и учебных заведениях. С начала 2025 года экспресс-тестирование прошли около 5 тыс. человек.

За 11 месяцев прошлого года на ВИЧ-инфекцию обследовано на 2% больше людей, чем за аналогичные месяцы 2024 года. Каждый житель региона может пройти бесплатное обследование по месту жительства.

Структура заболевших существенно не изменилась. Наибольший удельный вес составляют жители в возрасте 40–49 лет, мужчины — более 60% от всех выявленных больных. Показатели заболеваемости традиционно выше в крупных городах и территориях причерноморской курортной зоны. Определенный вклад в эпидемическую картину вносит миграция.

В Краснодарском крае работает мобильный пункт анонимного экспресс-тестирования, который есть в крупных населенных пунктах. Все пациенты, состоящие на диспансерном учете, обеспечены современными препаратами за счет федерального и краевого бюджетов.

Алина Зорина