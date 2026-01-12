Намело проблем

Из-за снегопада, обрушившегося на Краснодарский край 12 января, регион столкнулся с транспортным коллапсом. Аэропорт Краснодара («Пашковский») прекратил принимать и отправлять самолеты из-за погодных условий до 15:00 по московскому времени. Ограничения движения транспорта введены на некоторых участках федеральных трасс: в частности, для большегрузов закрыт перевал Волчьи Ворота в Новороссийске. В Краснодаре из-за непогоды образовались девятибалльные пробки.

Утром 12 января Краснодарский край накрыл сильный снегопад, вызванный продвижением черноморского циклона на север, в центр Русской равнины. «В Краснодаре ожидается целый комплекс неблагоприятных погодных явлений в виде сильного мокрого снега, гололедицы, налипания снега на провода и деревья, снежного наката на дорогах. Для автомобилистов, коммунальных служб и энергетиков день будет очень сложным. Температура начнет стремительно понижаться, и вечером будет уже –5 °С»,— говорится в сообщении Центра погоды «Фобос».

По данным синоптиков, примерно такая же погода будет и по всему Краснодарскому краю; плюсовые температуры будут держаться только на побережье Черного моря, ближе к Сочи, но во вторник вечером снег пойдет и на курорте.

В связи с усилением снегопада и ухудшением условий на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодара временно прекратил обслуживание рейсов до 15:00 по московскому времени. Есть вероятность, что ограничение может быть продлено. Об этом информирует Telegram-канал воздушной гавани. «В связи с усилением ливневого снегопада в Краснодаре и недостаточным коэффициентом сцепления на взлетно-посадочной полосе аэропорт Краснодар приостановил обслуживание рейсов для расчистки аэродрома до 15:00 (с возможным продлением). Все службы аэропорта усилены и ведут постоянную работу по расчистке снега и обработке взлетно-посадочной полосы, перрона, рулежных дорожек и привокзальной площади»,— сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло аэропорта, на вылет задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Новосибирск; на прилет отменен рейс из Стамбула, задержаны — из Сочи, Минвод, Москвы и другие.

Движение транспорта также ограничено на некоторых участках федеральных трасс. Согласно сообщению пресс-службы краевого ГУ МВД, в связи с необходимостью своевременной уборки снега и обработки дорог противогололедными реагентами ограничено движение для грузового транспорта на Молдавановском перевале автодороги «М-4 Дон» в районе Горячего Ключа и Туапсинского городского округа, а также на подъезде к Новороссийску через перевал Волчьи ворота на трассе «А-290» (Новороссийск—Керчь).

В пресс-службе ГК «Автодор» сообщили, что для расчистки М-4 «Дон» и А-289 задействовано 52 комбинированных дорожных машин и 14 погрузчиков. По состоянию на 8 утра 12 января для превентивной обработки трасс было использовано 612 т соли.

«Участников дорожного движения просим отложить поездки в ближайшие сутки без крайней необходимости»,— говорится в сообщении «Автодора».

По данным оперштаба региона, в Краснодарском крае в ночь с 11 на 12 января для уборки снега на региональных трассах было задействовано 164 единицы техники — 159 комбинированных дорожных машин и пять тракторов с плужным оборудованием. В работе использовали более 1,3 тыс. т песчано-соляной смеси. «Проезд обеспечен по всем основным региональным трассам. За минувшие сутки автобусное сообщение не прерывали, ограничения в движении автотранспорта не вводили»,— уточняют в оперштабе Кубани.

Из-за ночного снегопада и гололедицы движение транспорта оказалось затруднено и в крупных городах региона, включая Краснодар, где, по данным властей, за несколько часов выпало 15 см снега, и Новороссийск.

Так, в краевом центре, по данным сервиса «Яндекс Карты», утром 12 января загруженность дорог достигла девяти баллов из десяти. Наиболее серьезные заторы образовались в северо-восточной части города, где движение затруднено на улицах Российской, 1 Мая, Колхозной, МОПР, Жлобы, Восточно-Кругликовской, Первомайской, Донбасской, Яцкова, Яснополянской и Солнечной. Также пробки наблюдаются в центральной части города: частично заблокированы Красная, Рашпилевская, Тургенева, Северная, Октябрьская, Захарова. На картах отмечены красным также Ставропольская, Селезнева, Мачуги, Уральская, Восточный и Западный обходы.

Власти Новороссийска призвали автомобилистов воздержаться от поездок на личном транспорте, в городе наблюдаются сбои в графике движения общественного транспорта.

Согласно прогнозу центра «Фобос», на юге России в течение всей предстоящей недели будет холодно, и температура воздуха опустится ниже нуля. Самые низкие температуры ожидаются утром в среду: в Краснодаре температура опустится до –10…–12 °С, в Геленджике — до –4 °С, а в Сочи будет колебаться между +1 °С и –1 °С. Значительное потепление прогнозируется только в середине следующей недели.

Наталья Решетняк