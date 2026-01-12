Застройщики Дона продали четверть построенного жилья в 2025 году

В Ростовской области незаселенными остались три четверти квартир в новостройках. Согласно данным «ЕИС ЖС», к концу 2025 года застройщики ввели 4,8 млн кв. м жилья, однако реализовали только 25% объема — 1,2 млн кв. м.

По информации аналитиков, почти половина площадей (2,4 млн кв. м) выставлена на продажу, но покупателей пока нет. Торги по 27% жилья (1,4 млн кв. м) еще не стартовали. Средняя стоимость квадратного метра в Донском регионе поднялась до 136,7 тыс. руб., превысив ноябрьский показатель на 1,5 тыс. руб.

Эксперты характеризуют рынок как стабильный и прогнозируют годовой рост цен около 10%. Сдерживающими факторами остаются льготная ипотека и государственное финансирование. Краткосрочный всплеск спроса после снижения ключевой ставки в конце 2025 года не получит продолжения в 2026 году.

«Дефицита жилья в Ростове в ближайший год не предвидится, но он может появиться через 2-3 года при сокращении объемов строительства. Застройщикам советуют осторожно планировать новые этапы продаж и ценообразование с учетом большого количества нереализованной недвижимости»,— говорится в сообщении.

Валентина Любашенко