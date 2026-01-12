Полузащитник «Текстильщика» перешел в новосибирскую «Сибирь»

Полузащитник Даур Квеквескири пополнил ряды «Сибири». О первом новичке зимнего трансферного окна сообщила пресс-служба новосибирского футбольного клуба, выступающего в группе «Золото» Второй лиги.

28-летний уроженец Абхазии и гражданин РФ Даур Квеквескири в прошлом году выступал за ивановский «Текстильщик», который также играет во Второй лиге. За 34 матча он забил два мяча. Ранее полузащитник защищал цвета нескольких команд разных лиг. В том числе провел 47 игр в Первой лиге.

Как писал «Ъ-Сибирь», по итогам 2025 года «Сибирь» заняла пятое место в группе «Золото», сохранив прописку в ней. Весной 2026-го десять команд группы разыграют путевки в Первую лигу.

Валерий Лавский