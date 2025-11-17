Футболисты «Сибири» сохранили место в группе «Золото» Второй лиги

В группе «Золото» футбольной Второй лиги завершилась осенняя часть чемпионата. По ее итогам новосибирская «Сибирь» заняла пятое место, что позволило ей сохранить место в этой группе в весенней части первенства.

В последнем 18-м туре «Сибирь» играла на «Арене Химки» против аутсайдера — московского «Динамо-2». Большую часть матча гости провели в атаке, но добиться успеха не смогли. Игра закончилась со счетом 0:0.

Группу «Золото», помимо «Динамо-2», покидают «Тюмень», «Динамо-Киров» и владикавказская «Алания». Вместо них из группы «Серебро» приходят московская «Родина-2», «Калуга», «Торпедо-Миасс» и омский «Иртыш».

Весной десять команд группы «Золото» разыграют путевки в Первую лигу.

Валерий Лавский