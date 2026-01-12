На Дону более 62% выпускников девятых классов выбрали поступление в колледж

Профессиональные учебные заведения Ростовской области приняли около 28 тыс. студентов в 2025 году, на 873 человека больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Наибольшее количество студентов зачислили колледж топлива и энергетики имени академика Степанова в городе Шахты, Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики, Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления, Ростовский базовый медицинский колледж и Таганрогский механический колледж. По данным ведомства, средний балл аттестата поступающих в учреждения среднего профессионального образования поднялся до 3,98 против 3,95 годом ранее.

В министерстве отметили рост популярности профессионального образования среди выпускников девятых классов. В 2025 году 62,4% получивших аттестат об основном общем образовании предпочли колледжи и техникумы. В 2024 году этот показатель составлял 61%.

Константин Соловьев