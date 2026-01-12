Майкл Каррик может возглавить «Манчестер Юнайтед» до конца сезона

Майкл Каррик стал фаворитом на пост временного главного тренера футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». По данным The Athletic, в случае утверждения кандидатуры 44-летнего англичанина он будет руководить командой до конца текущего сезона.

5 января «Манчестер Юнайтед» отправил в отставку португальца Рубена Аморима, который занимал пост главного тренера с ноября 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Даррен Флетчер.

Каррик, с 2006 по 2018 год представлявший «Манчестер Юнайтед» в качестве игрока (на его счету 464 матча за команду), а затем еще три года работавший в клубе ассистентом у главных тренеров Оле Гуннара Сульшера и Жозе Моуринью, в последнее время оставался без работы. В июне 2025 года он покинул «Мидлсбро» из второго по силе дивизиона Англии.

Как сообщает The Athletic, по итогам собеседований Майкл Каррик обошел как раз Оле Гуннара Сульшера. Источник отмечает, что клуб объявит об окончательном решении «в течение 48 часов». После того, как этот вопрос будет решен, «будет уделено внимание поиску постоянного преемника Рубена Аморима».

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 32 очками после 21 тура. 11 января команда вылетела из Кубка Англии, уступив в первом же матче «Брайтону» — 1:2. Розыгрыш Кубка лиги также завершился для «Юнайтед» поражением в стартовом раунде от «Гримсби Таун» из четвертой лиги (2:2 после основного времени, 11:12 в серии пенальти).

Арнольд Кабанов