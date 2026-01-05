Рубен Аморим больше не красный

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» объявило об отставке главного тренера Рубена Аморима. 40-летний португальский специалист продержался в знаменитом футбольном клубе чуть больше года и не сумел добиться успехов. Учитывая, что в нынешнем сезоне дела у «Манчестера» также складываются не лучшим образом и он уже на 17 очков отстает от лидера Английской премьер-лиги «Арсенала», было принято решение убрать Аморима и назначить исполняющим обязанности главного тренера Даррена Флетчера, который в последнее время работал с молодежной командой до 18 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

Фото: Dave Shopland / AP Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим

Фото: Dave Shopland / AP

Один из грандов английского футбола «Манчестер Юнайтед» (МЮ) расстался с очередным главным тренером, на этот раз отправив в отставку Рубена Аморима. Приглашая молодого и вроде весьма перспективного португальского специалиста в ноябре 2024 года, в МЮ надеялись, что, может быть, ему наконец-то удастся снова сделать клуб великим или хотя бы вернуть команду в число лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ). Амориму даже простили то, что в прошлом чемпионате клуб занял лишь 15-е место и, соответственно, не попал ни в какие еврокубки. Тренеру дали время на адаптацию и перестройку тактической схемы, тем более что он еще вывел манчестерцев в финал Лиги Европы-2024/25, в котором они уступили «Тоттенхему» — 0:1. Но уже в нынешнем сезоне стало понятно, что Аморим, как говорится, не тянет.

Сейчас МЮ располагается на шестом месте в чемпионате, набрав 31 очко в 20 турах, но уже ясно, что вмешаться в борьбу за титул опять не сможет, ведь отставание от лидирующего «Арсенала» составляет 17 баллов. Теперь в лучшем случае красные поборются за четвертую путевку в следующую Лигу чемпионов, так как на второе или третье место по итогам национального первенства, судя по всему, им рассчитывать тоже не приходится: находящиеся в тройке «Манчестер Сити» и «Астон Вилла» опережают их на 11 пунктов. Недавно, кстати, Аморим проиграл принципиальный матч «Вилле» и вообще одержал всего одну победу в последних пяти встречах.

Под его руководством манчестерцы не сумели одолеть даже «Борнмут», «Вулверхэмптон» и «Лидс», которые стоят гораздо ниже в турнирной таблице. Последняя ничья с «Лидсом», собственно, и переполнила чашу терпения руководства клуба.

Всего на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Аморим провел 63 матча и выиграл только 25 из них, потерпев 23 поражения. Более того, по статистике Opta, он оказался худшим тренером в истории МЮ по проценту побед в АПЛ (32%). У него был и самый низкий процент сухих матчей (15%). Впрочем, по мнению инсайдеров, руководство клуба не устраивали не только результаты, но и, например, приверженность португальца к схеме с тремя центральными защитниками. Постепенно у него возникли очень серьезные разногласия как со спортивным директором Джейсоном Уилкоксом, так и с генеральным — Омаром Беррада. В частности, Аморим хотел больше влиять на трансферную политику, но его полномочия жестко огранили исключительно тренерской работой. В общем, все шло к его отставке, которая была практически неминуема.

С другой стороны, нет ничего удивительного в том, что Аморим так и не прижился в «Манчестер Юнайтед». После того как в 2013 году завершилась эра легендарного Алекса Фергюсона, клуб до сих пор не может найти оптимальную кандидатуру на пост главного тренера. Даже у таких зубров, как Луи ван Гал и Жозе Моуринью, не получилось в свое время. По две победы в Кубке Англии и Кубке Английской лиги, а также в Лиге Европы-2016/17 — вот и все достижения МЮ после Фергюсона, но для такого клуба это второстепенные турниры и титулы.

К слову, исполнять обязанности главного тренера теперь будет Даррен Флетчер, который долго играл у Фергюсона и является воспитанником клубной системы. В последнее время он работал с молодежной командой «Манчестер Юнайтед» до 18 лет. Хотя уже появилась информация, что на перспективу красные рассматривают других кандидатов на тренерский пост. Так, по данным издания The Independent, МЮ присматривается к нынешнему наставнику «Кристал Пэлас» австрийцу Оливеру Гласнеру. Также в числе претендентов различные источники называют недавно уволенного из «Челси» итальянца Энцо Мареску и главного тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана.

Александр Ильин