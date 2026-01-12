В Пролетарском районе Дона возбудили дело о мошенничестве на 888 тысяч рублей

Жительница Пролетарского района Ростовской области перевела телефонным мошенникам 888 тыс. руб. после того, как злоумышленники представились сотрудниками налоговой службы и банка. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По информации пресс-службы, 29-летняя местная жительница обратилась в районный отдел МВД и сообщила, что стала жертвой аферистов. По ее словам, сначала ей позвонила женщина, которая назвалась работницей налоговой службы. Она сообщила о необходимости подать декларацию за 2024 год и попросила продиктовать код из SMS для записи по телефону.

Спустя несколько минут пострадавшей позвонил якобы сотрудник портала государственных услуг и уведомил о взломе ее личного кабинета и утечке данных.

«Я хотела установить самозапрет на выдачу кредитов, но лжесотрудник сказал, что это не поможет, и что в единичных случаях банк помогает с решением этого вопроса»,— рассказала потерпевшая.

Затем с гражданкой связался предполагаемый представитель банка. Он заявил, что по ее паспортным данным уже поступают заявки на кредиты, и предложил самостоятельно оформить займы, чтобы снизить вероятность одобрения кредитов мошенникам. Следуя указаниям злоумышленников, пострадавшая оформила кредитную карту, кредит и два займа в разных финансовых организациях.

«Лжесотрудник банка после получения всех денежных средств сообщил о том, что мне оформят мораторий на кредитование на месяц, также порекомендовал за этот период поменять паспорт, при этом пояснил, что деньги в банки вернутся и проценты по кредитам мне не надо будет платить»,— отметила жительница района.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с особо квалифицирующими признаками). Полиция проводит оперативные мероприятия для установления и задержания причастных к преступлению лиц.

Валентина Любашенко