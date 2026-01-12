Глава Россотрудничества Примаков: Сирия хочет возобновить работу Русского дома

Власти Сирии проявляют желание возобновить работу Русского дома в стране, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков. По его словам, российская сторона в этом вопросе опирается на гарантии безопасности.

«Контакты есть. Насколько мы знаем, по линии МИДов есть четко высказанное пожелание сирийской стороны на восстановление полноформатных отношений и открытие Русского дома. Они говорят об этом прямо»,— рассказал господин Примаков в интервью «Ведомостям».

Глава Россотрудничества уточнил, что ведомство волнует безопасность Русского дома и его сотрудников. «Мы будем ориентироваться на гарантии безопасности, потому что не все вооруженные группы в стране достаточно контролируемы»,— добавил он.

Последнее мероприятие в Русском доме в Дамаске прошло за три дня до смены власти в Сирии — 5 декабря 2024 года. 8 декабря коалиция исламистских группировок объявила о захвате власти в стране. Ее президент Башар Асад вместе с семьей получил убежище в России. Евгений Примаков говорил, что здание Русского дома в Дамаске законсервировано и находится в безопасности.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Дамаск услышали в Москве и Вашингтоне».