Глава Россотрудничества опроверг передачу Русского дома в Дамаске Украине

Глава Россотрудничества Евгений Примаков опроверг сообщения о том, что Русский дом в Дамаске передали украинской дипломатической миссии в Сирии. Он добавил, что здание законсервировано и находится в безопасности.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Евгений Примаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Русский дом в Дамаске сейчас закрыт… По линии нашего российского посольства ведется очень тонкая, очень сложная работа по сохранению того, что было сделано, по сохранению нашего присутствия»,— написал Евгений Примаков в Telegram-канале.

Ранее в Telegram-каналах распространилась фотография с группой людей у здания Русского дома в Дамаске. В подписи к фото утверждается, что 31 декабря в здании открылось посольство Украины в Сирии. Авторы публикации также написали, что на церемонии открытия присутствовала жена Мухаммеда Диаба — гражданина Украины и якобы доверенного лица руководителей Русского дома.

Евгений Примаков написал, что женщина с фотографии никогда не работала в Русском доме, «если она там бывала "активисткой" — тоже не находим пока». «Муж ее в РЦНК работал техником-инженером… Но с украинским флагом не бегал. Никаких ключей у него нет»,— добавил он.

Посольство Украины в Сирии было закрыто в 2016 году. О возобновлении работы дипведомства власти страны не сообщали. Последнее мероприятие в Русском Доме в Дамаске, согласно его Telegram-каналу, прошло за три дня до смены власти в Сирии — 5 декабря.