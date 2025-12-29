Дамаск услышали в Москве и Вашингтоне

За год своего нахождения у власти в Сирии переходная администрация, возглавляемая президентом Ахмедом аш-Шараа, значительно укрепила свои позиции на международной арене. 15 октября сирийский лидер нанес визит в Москву, где ему оказал прием президент Владимир Путин, а через месяц бывший полевой командир отправился в Вашингтон. Дамаск получил авансом ослабление международных санкций, открытие многих линий помощи и даже успел заключить соглашение о сотрудничестве с глобальной коалицией по борьбе с «Исламским государством» (ИГ; террористическая организация, запрещена в РФ). Однако перед новыми сирийскими властями стоит комплекс непростых внутренних проблем, в решении которых они могут рассчитывать только на себя.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре) и президент Сирии Ахмед аш-Шараа на переговорах в Кремле

Дверь в коалицию

Переходная администрация Сирии, пришедшая к власти 8 декабря 2024 года, после краха режима Башара Асада, за уходящий год существенно нарастила контакты с США, превратившись для них в важного партнера в борьбе с терроризмом. Первая встреча Ахмеда аш-Шараа с американским президентом Дональдом Трампом состоялась в Саудовской Аравии 14 мая на полях саммита США и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). А 10 ноября бывший полевой командир получил исторический прием в Белом доме. Скромный по антуражу, но исключительно важный для Сирии визит сирийского лидера в Вашингтон стал первым с тех пор, как эта страна получила независимость от Франции в 1946 году.

Еще до встречи с господином Аш-Шараа в Эр-Рияде американский лидер пообещал, что начнет ослаблять санкции, под которыми Сирия находилась не одно десятилетие.

Официально первый этап сокращения рестрикций против Дамаска был запущен 1 июля. А 10 декабря конгрессмены США приступили к отмене «закона Цезаря» (Акта о защите гражданского населения Сирии, названного так по псевдониму информатора, раскрывшего в 2013 году масштабы тюремного насилия в республике) — действующего с 2020 года документа, блокировавшего все экономическое взаимодействие с правительством экс-президента Асада и ослаблявшего ключевые сектора сирийской экономики.

В рамках укрепления контактов в сфере безопасности Сирия заключила соглашение о политическом сотрудничестве с антитеррористической коалицией, возглавляемой США. Это дало двум странам возможность для проведения совместных операций против ячеек ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) и широкого обмена разведывательной информацией.

Впрочем, в уходящем году переходная администрация Сирии так и не смогла выполнить одного из ключевых требований США — заключения Израилем соглашения в сфере безопасности. Этот документ должен был привести к демилитаризации южных районов Сирии, которые ранее использовались радикальными группировками как плацдарм для нападения на Израиль. По одной из версий, причиной тупика стали споры вокруг необходимости вывода израильских военных и статуса пограничных территорий.

Торг без гнева

В первые месяцы своего правления переходная администрация Сирии повела себя достаточно жестко по отношению к России как бывшему союзнику режима Асада, в ультимативном порядке заявив о необходимости конкретных мер укрепления доверия — денежной компенсации и помощи в реконструкции. Но впоследствии Дамаск был вынужден смягчить подходы. Межведомственные делегации сирийцев несколько раз наносили визиты в российскую столицу, а 15 октября господин Аш-Шараа лично прибыл в Москву для переговоров с российским президентом. В ходе беседы сирийский лидер выступил за то, чтобы «перезапустить комплекс отношений» и показать Москве «новую Сирию».

По данным “Ъ”, с сирийский стороны курировать развитие отношений с Россией было поручено младшему брату президента — Махеру аш-Шараа, который является главой президентской канцелярии и говорит по-русски.

Он выпускник Воронежского государственного медуниверситета им. Н. Н. Бурденко, имеет опыт работы гинекологом в медучреждениях Воронежа.

В сирийском посольстве в Москве, которое с 8 декабря 2024 года находилось в полупарализованном состоянии, Дамаск решил устроить кадровые перестановки, рассказывали источники “Ъ”. Дискуссии, согласно этим данным, зашли даже о переезде дипмиссии из исторического особняка — доходного дома Петра Лоськова в Мансуровском переулке — в другое место.

В рамках диалога с сирийцами России удалось сохранить в своих руках пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и авиабазу Хмеймим. Более того, как сообщали источники “Ъ”, Дамаск даже выразил заинтересованность в расширении российского военного присутствия на территории Арабской Республики. Так, Москве было предложено вернуть патрули своей военной полиции в южные провинции Сирии, где с 8 декабря 2024 года активно действует израильская армия.

Оказать Дамаску помощь Москва согласилась и в сфере продовольственной безопасности. Единственное условие, на выполнение которого не пошла российская сторона,— это экстрадиция господина Асада, который после бегства из Дамаска нашел вместе с семьей убежище в российской столице. Его выдачу сирийская администрация требовала с самого начала.

Под прицелом путчистов

На сегодняшний день сирийское руководство не испытывает недостатка в международном признании. Его проблемы скорее связаны с кризисными явлениями у себя дома. Это и межконфессиональное насилие, которое в западных и южных районах республики не раз выливалось в кровопролитные массовые убийства, и сохраняющаяся активность сторонников ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ), убивших 13 декабря в результате засады двух американских военнослужащих и гражданского переводчика, а также наличие на северо-востоке страны курдской автономии, верхушка которой не спешит подчиняться переходной администрации и интегрироваться в ее военные и политические структуры.

Шатко выглядит и положение самого господина Аш-Шараа.

По данным западного и израильского разведсообществ, курс действующего сирийского лидера на сближение с Западом привел к значительному росту недовольства в рядах его бывших соратников, воевавших в рядах группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена) и занявших высокие должности в новой Сирии. Такая ситуация, как опасаются в США и Израиле, закладывает бомбу замедленного действия под переходную администрацию, которой в первые месяцы правления уже пришлось предотвращать попытку государственного переворота со стороны представителей прежнего режима.

Разрубить узел этих внутренних проблем Дамаску международное сообщество вряд ли поможет. Справиться с вызовами у себя дома сирийцы могут, рассчитывая исключительно на свои собственные ресурсы и находчивость.

Нил Кербелов