Павел Креков уходит в отставку с поста заместителя мэра Тюмени

Заместитель мэра города Тюмени Павел Креков уходит в отставку. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города, сегодня, 12 января, у него последний рабочий день. Кто займет его место в мэрии, комментировать не стали.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Павел Креков занял пост заместителя главы Тюмени в мае этого года. Как сообщал мэр Максим Афанасьев, господин Креков взял на себя руководство социальным блоком. До работы в тюменской администрации Павел Креков являлся заместителем губернатора Свердловской области, но 31 марта стало известно, что он написал заявление об отставке. Должность заместителя главы региона он занимал с 2016 года, на посту курировал министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта области.

Свердловское правительство Павел Креков покинул вскоре после смены губернатора — 26 марта 2025 года Евгений Куйвашев сложил полномочия и регион возглавил Денис Паслер.

Мария Игнатова

Одно из главных политических событий 2025 года в Свердловской области — смена губернатора. В марте Евгений Куйвашев, возглавлявший регион с 2012 года, ушел в отставку. Чем он занимается теперь — неизвестно.

Одно из главных политических событий 2025 года в Свердловской области — смена губернатора. В марте Евгений Куйвашев, возглавлявший регион с 2012 года, ушел в отставку. Чем он занимается теперь — неизвестно.

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

На смену Евгению Куйвашеву пришел, а точнее приехал из Оренбургской области Денис Паслер. Господин Паслер был главой Оренбуржья, но родом он из свердловского Североуральска и ранее занимал пост председателя регионального правительства

На смену Евгению Куйвашеву пришел, а точнее приехал из Оренбургской области Денис Паслер. Господин Паслер был главой Оренбуржья, но родом он из свердловского Североуральска и ранее занимал пост председателя регионального правительства

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Еще до смены губернатора в свердловском правительстве начались перестановки. Так, в отставку ушел министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Пост министра он занимал 13 лет и сложил полномочия 13 января 2025 года. 23 января он уже был задержан по делу о получении взятки. С его задержания началась череда крупных отставок и задержаний. Николай Смирнов признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. В итоге экс-чиновник получил условный срок

Еще до смены губернатора в свердловском правительстве начались перестановки. Так, в отставку ушел министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. Пост министра он занимал 13 лет и сложил полномочия 13 января 2025 года. 23 января он уже был задержан по делу о получении взятки. С его задержания началась череда крупных отставок и задержаний. Николай Смирнов признал вину и дал показания на ключевых фигурантов другого уголовного дела, связанного с компанией «Облкоммунэнерго», изъятой в доход государства. В итоге экс-чиновник получил условный срок

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Место Николая Смирнова в правительстве Свердловской области занял Алексей Рубцов, ранее работавший заместителем министра. Губернатор Денис Паслер назначил господина Рубцова на пост министра в конце декабря, с момента отставки Николая Смирнова он был в статусе и.о.

Место Николая Смирнова в правительстве Свердловской области занял Алексей Рубцов, ранее работавший заместителем министра. Губернатор Денис Паслер назначил господина Рубцова на пост министра в конце декабря, с момента отставки Николая Смирнова он был в статусе и.о.

Фото: Сайт Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ушел в отставку сразу после смены главы региона. Свердловчанам он мог запомниться по брифингам, которые он давал во времена пандемии коронавирусной инфекции, где рассказывал о ситуации в регионе. В Свердловской области господин Креков курировал министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта. Он вернулся в Тюмень, где стал заместителем главы города

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ушел в отставку сразу после смены главы региона. Свердловчанам он мог запомниться по брифингам, которые он давал во времена пандемии коронавирусной инфекции, где рассказывал о ситуации в регионе. В Свердловской области господин Креков курировал министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта. Он вернулся в Тюмень, где стал заместителем главы города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Одним из ключевых членов правительства Дениса Паслера стала Татьяна Савинова, которую назначили на должность заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области. До назначения госпожа Савинова работала в правительстве Оренбургской области, но ранее она работала в Екатеринбурге. С приходом нового главы министерства в сфере здравоохранения начались глобальные перемены

Одним из ключевых членов правительства Дениса Паслера стала Татьяна Савинова, которую назначили на должность заместителя губернатора — министра здравоохранения Свердловской области. До назначения госпожа Савинова работала в правительстве Оренбургской области, но ранее она работала в Екатеринбурге. С приходом нового главы министерства в сфере здравоохранения начались глобальные перемены

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В конце сентября свой пост покинул вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. В свердловском правительстве он работал с марта 2019 года, куда перешел из Тюменской областной думы. Незадолго до отставки он стал одним из ответчиков по делу об изъятии в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова. Вскоре после отставки Олег Чемезов был задержан по уголовному делу о мошенничестве, а затем арестован. Позже стало известно, что показания на него дал Николай Смирнов

В конце сентября свой пост покинул вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. В свердловском правительстве он работал с марта 2019 года, куда перешел из Тюменской областной думы. Незадолго до отставки он стал одним из ответчиков по делу об изъятии в доход государства активов Алексея Боброва и Артема Бикова. Вскоре после отставки Олег Чемезов был задержан по уголовному делу о мошенничестве, а затем арестован. Позже стало известно, что показания на него дал Николай Смирнов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В конце октября директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Летом в департаменте проходили следственные действия. До отставки, в начале октября экс-супруга Олега Чемезова — глава свердловского союза женщин Ирина Чемезова, обвиняемая в мошенничестве с грантами в сфере туризма, заявила, что виновата в этих проблемах Эльмира Туканова

В конце октября директор департамента по развитию туризма и гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Летом в департаменте проходили следственные действия. До отставки, в начале октября экс-супруга Олега Чемезова — глава свердловского союза женщин Ирина Чемезова, обвиняемая в мошенничестве с грантами в сфере туризма, заявила, что виновата в этих проблемах Эльмира Туканова

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

После избрания Дениса Паслера губернатором Свердловской области место в составе регионального правительства потерял министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, который считался близким к Олегу Чемезову

После избрания Дениса Паслера губернатором Свердловской области место в составе регионального правительства потерял министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков, который считался близким к Олегу Чемезову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Министр экономики и территориального развития Руслан Садыков (на фото) не вошел в состав нового свердловского правительства

Министр экономики и территориального развития Руслан Садыков (на фото) не вошел в состав нового свердловского правительства

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

После выборов губернатора в сентябре покинул должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Свердловской области Иван Детченя

После выборов губернатора в сентябре покинул должность заместителя губернатора — руководителя аппарата губернатора Свердловской области Иван Детченя

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ивана Детченю сменил бывший депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Сергей Никонов. В конце сентября его назначили заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства региона

Ивана Детченю сменил бывший депутат заксобрания Свердловской области от «Единой России» Сергей Никонов. В конце сентября его назначили заместителем губернатора — руководителем аппарата главы и правительства региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Еще при губернаторе Евгении Куйвашеве, в начале марта, на пост министра образования Свердловской области была назначена Светлана Тренихина. Она удержала позиции и при новом главе региона

Еще при губернаторе Евгении Куйвашеве, в начале марта, на пост министра образования Свердловской области была назначена Светлана Тренихина. Она удержала позиции и при новом главе региона

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В апреле директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Позже она получила должность руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственной властью в сети «Магнит»

В апреле директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Хусаинова написала заявление об уходе с должности по собственному желанию. Позже она получила должность руководителя по внешним коммуникациям и связям с государственной властью в сети «Магнит»

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Место директора департамента информационной политики Свердловской области заняла Инна Аверкова. Ранее она занимала должность заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области

Место директора департамента информационной политики Свердловской области заняла Инна Аверкова. Ранее она занимала должность заместителя министра региональной и информационной политики Оренбургской области

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Летом Денис Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова. Глава ведомства ушел в отставку спустя девять дней после жесткой критики со стороны врио губернатора. Денис Паслер тогда заявил, что не видит «работу министерства инвестиций от слова совсем». Вадим Третьяков возглавлял министерство с марта 2023 года

Летом Денис Паслер освободил от должности министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова. Глава ведомства ушел в отставку спустя девять дней после жесткой критики со стороны врио губернатора. Денис Паслер тогда заявил, что не видит «работу министерства инвестиций от слова совсем». Вадим Третьяков возглавлял министерство с марта 2023 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

И.о. заместителя губернатора — министром инвестиций и развития стал Дмитрий Ионин. Он перешел в свердловское правительство в 2021 году, а до этого являлся депутатом Госдумы

И.о. заместителя губернатора — министром инвестиций и развития стал Дмитрий Ионин. Он перешел в свердловское правительство в 2021 году, а до этого являлся депутатом Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бывший глава Талицы Александр Толкачев, который в 2024 году был назначен главой министра транспорта и дорожного хозяйства региона, оставил пост министра. Со стороны нового губернатора его работа также подвергалась критике

Бывший глава Талицы Александр Толкачев, который в 2024 году был назначен главой министра транспорта и дорожного хозяйства региона, оставил пост министра. Со стороны нового губернатора его работа также подвергалась критике

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новым главой регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства стал Денис Чегаев (на фото справа). Ранее он работал начальником ГКУ «Управление автомобильных дорог»

Новым главой регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства стал Денис Чегаев (на фото справа). Ранее он работал начальником ГКУ «Управление автомобильных дорог»

Фото: Пресс-служба свердловского реготделения «Единой России»

После критики из-за уборки улиц Екатеринбурга в отставку ушел вице-мэр Алексей Бубнов. Мэр Алексей Орлов сократил его ставку, а его обязанности перераспределил между другими заместителями. Алексей Бубнов в структурах администрации Екатеринбурга работал с 2003 года

После критики из-за уборки улиц Екатеринбурга в отставку ушел вице-мэр Алексей Бубнов. Мэр Алексей Орлов сократил его ставку, а его обязанности перераспределил между другими заместителями. Алексей Бубнов в структурах администрации Екатеринбурга работал с 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Летом Евгений Гурарий покинул должность помощника полпреда президента в УрФО спустя шесть лет работы. Позже стало известно, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил его своим заместителем. Евгений Гурарий стал курировать аппарат главы ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа округа

Летом Евгений Гурарий покинул должность помощника полпреда президента в УрФО спустя шесть лет работы. Позже стало известно, что губернатор Ямала Дмитрий Артюхов назначил его своим заместителем. Евгений Гурарий стал курировать аппарат главы ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент госзаказа округа

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Прошедший обучение по федеральной программе «Время героев» участник специальной военной операции Александр Загайнов в марте получил должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства УрФО

Прошедший обучение по федеральной программе «Время героев» участник специальной военной операции Александр Загайнов в марте получил должность главного советника департамента по вопросам внутренней политики аппарата полпредства УрФО

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

В Уральском федеральном университете (УрФУ) сменился ректор. Виктор Кокшаров возглавлял УрФУ с момента основания в 2010 году. С апреля 2025 года он руководил университетом в должности и.о. ректора. В июле был утвержден в должности президента университета

В Уральском федеральном университете (УрФУ) сменился ректор. Виктор Кокшаров возглавлял УрФУ с момента основания в 2010 году. С апреля 2025 года он руководил университетом в должности и.о. ректора. В июле был утвержден в должности президента университета

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

В конце мая и.о. ректора УрФУ был назначен директор Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) университета Илья Обабков. ИРИТ-РТФ Илья Обабков возглавлял с 2018 года. За семь месяцев с момента назначения он начал реформу административного блока, приступил к поиску новой образовательной модели и запустил подготовку к переезду двух институтов в новые здания кампуса в Новокольцовском

В конце мая и.о. ректора УрФУ был назначен директор Института радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ (ИРИТ-РТФ) университета Илья Обабков. ИРИТ-РТФ Илья Обабков возглавлял с 2018 года. За семь месяцев с момента назначения он начал реформу административного блока, приступил к поиску новой образовательной модели и запустил подготовку к переезду двух институтов в новые здания кампуса в Новокольцовском

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В связи с достижением предельного возраста для занятия должности (70 лет) свой пост покинула ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. УГМУ она возглавляла с 2018 года

В связи с достижением предельного возраста для занятия должности (70 лет) свой пост покинула ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун. УГМУ она возглавляла с 2018 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Ольгу Ковтун на посту ректора УГМУ сменил директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов. В 2019-2022 годах Юрий Семенов работал на посту министра здравоохранения Челябинской области

Ольгу Ковтун на посту ректора УГМУ сменил директор Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) Юрий Семенов. В 2019-2022 годах Юрий Семенов работал на посту министра здравоохранения Челябинской области

Фото: Отдел Информационных технологий НИИ ОММ

Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина спустя более 25 лет руководства учреждением покинула занимаемый пост. Новым директором СОМК был назначен бывший руководитель Оренбургского областного медицинского колледжа Анатолий Володин

Директор Свердловского областного медицинского колледжа (СОМК) Ирина Левина спустя более 25 лет руководства учреждением покинула занимаемый пост. Новым директором СОМК был назначен бывший руководитель Оренбургского областного медицинского колледжа Анатолий Володин

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В июне 2025 года глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин ушел в отставку по соглашению сторон. Этот пост он занимал с 2019 года

В июне 2025 года глава свердловского госпиталя ветеранов войн Олег Забродин ушел в отставку по соглашению сторон. Этот пост он занимал с 2019 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в декабре возглавила Валентина Ямпольская. Ее выбрали из 11 кандидатов. Госпожа Ямпольская (на фото справа) одержала победу в открытом конкурсе на должность, который впервые в истории свердловской медицины

Свердловский клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн в декабре возглавила Валентина Ямпольская. Ее выбрали из 11 кандидатов. Госпожа Ямпольская (на фото справа) одержала победу в открытом конкурсе на должность, который впервые в истории свердловской медицины

Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

Со скандалом с поста главного врача Уральского института кардиологии ушел 73-летний Ян Габинский, возглавлявший Уральский кардиоцентр с 1985 года. Коллектив института пытался отстоять своего руководителя, обращался в прокуратуру и готовил письма губернатору Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину с просьбой о продлении контракта главного врача. Ян Габинский был отправлен в отставку по причине достижения им предельного возраста

Со скандалом с поста главного врача Уральского института кардиологии ушел 73-летний Ян Габинский, возглавлявший Уральский кардиоцентр с 1985 года. Коллектив института пытался отстоять своего руководителя, обращался в прокуратуру и готовил письма губернатору Денису Паслеру и президенту Владимиру Путину с просьбой о продлении контракта главного врача. Ян Габинский был отправлен в отставку по причине достижения им предельного возраста

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Главным врачом Уральского института кардиологии назначен бывший анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский, который проработал в должности и. о. руководителя учреждения три недели после отставки Яна Габинского

Главным врачом Уральского института кардиологии назначен бывший анестезиолог-реаниматолог высшей квалификационной категории Андрей Лозовский, который проработал в должности и. о. руководителя учреждения три недели после отставки Яна Габинского

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Свердловской области

Летом 2025 года Елена Николаева покинула пост руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») в Екатеринбурге. В региональном минздраве сообщили, что она продолжит работу как председатель попечительского совета КДЦ «ОЗМР»

Летом 2025 года Елена Николаева покинула пост руководителя и главного врача клинико-диагностического центра «Охрана здоровья матери и ребенка» (КДЦ «ОЗМР») в Екатеринбурге. В региональном минздраве сообщили, что она продолжит работу как председатель попечительского совета КДЦ «ОЗМР»

Фото: пресс-служба Минздрава Свердловской области

Летом Светлана Кузнецова покинула пост прокурора Екатеринбурга спустя 10 лет работы в данной должности

Летом Светлана Кузнецова покинула пост прокурора Екатеринбурга спустя 10 лет работы в данной должности

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

Новым прокурором Екатеринбурга назначен Игорь Корелов. До назначения он занимал пост прокурора Чкаловского района, а ранее работал прокурором Октябрьского района

Новым прокурором Екатеринбурга назначен Игорь Корелов. До назначения он занимал пост прокурора Чкаловского района, а ранее работал прокурором Октябрьского района

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

В 2025 году пост начальника отделения полиции Нижнего Тагила покинул полковник Ибрагим Абдулкадыров — он завершил службу и вышел на пенсию по выслуге лет. Пост начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила он занимал с 2012 года

В 2025 году пост начальника отделения полиции Нижнего Тагила покинул полковник Ибрагим Абдулкадыров — он завершил службу и вышел на пенсию по выслуге лет. Пост начальника гарнизона полиции Нижнего Тагила он занимал с 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Владислав Лоншаков

