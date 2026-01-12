Павел Креков уходит в отставку с поста заместителя мэра Тюмени

Заместитель мэра города Тюмени Павел Креков уходит в отставку. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе администрации города, сегодня, 12 января, у него последний рабочий день. Кто займет его место в мэрии, комментировать не стали.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, Павел Креков занял пост заместителя главы Тюмени в мае этого года. Как сообщал мэр Максим Афанасьев, господин Креков взял на себя руководство социальным блоком. До работы в тюменской администрации Павел Креков являлся заместителем губернатора Свердловской области, но 31 марта стало известно, что он написал заявление об отставке. Должность заместителя главы региона он занимал с 2016 года, на посту курировал министерства здравоохранения, культуры, образования, социальной политики и спорта области.

Свердловское правительство Павел Креков покинул вскоре после смены губернатора — 26 марта 2025 года Евгений Куйвашев сложил полномочия и регион возглавил Денис Паслер.

Мария Игнатова