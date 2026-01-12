Морозы и снег ожидают ростовчан в первую рабочую неделю

В Ростове-на-Дону с 12 января после продолжительной оттепели вернется зимняя погода. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В понедельник, когда жители выйдут на работу после новогодних каникул, в городе начнется период устойчивых морозов и снегопадов. Утром и днем пройдет снег, температура опустится до -2 °C, к вечеру похолодает до -7 °C. Северо-западный ветер усилит ощущение холода, атмосферное давление составит 752 мм рт.ст.

Во вторник, 13 января, осадки прекратятся, но мороз усилится до -8°C ночью. Пасмурная погода сохранится весь день, из-за холодного северного ветра температура будет ощущаться как -12°C . Атмосферное давление поднимется до 755 мм рт.ст.

В среду утром ожидается переменная облачность и -3°C , днем и вечером температура составит -8 °C при умеренном ветре. Давление останется на том же уровне.

Четверг будет облачным с прояснениями. Утром температура достигнет -3°C , днем появится солнце, вечером вернется снег, а воздух охладится до -6 °C. Атмосферное давление поднимется до 761 мм рт.ст.

В пятницу снег может смениться дождем при -6 °C, что создаст риск гололедицы. Пасмурная погода сохранится до конца дня при температуре около -4 °C и давлении 762 мм рт.ст.

Выходные будут пасмурными: днем -3°C , ночью -6°C. В воскресенье выпадет снег.

Валентина Любашенко