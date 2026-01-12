Землю из дела главы Крымска вернули в муниципальную собственность

Арбитражный суд Краснодарского края истребовал в пользу Крымского городского поселения земельные участки, находившиеся в незаконном владении, которые фигурируют в уголовном деле о превышении должностных полномочий главы поселения Яниса Будагова, следует из материалов суда. Об этом пишет ТАСС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее прокуратура края инициировала истребование участков в судебном порядке. Ответчиками по гражданскому спору выступали Александр Лукьянов, Александр Мелишев и ООО «Специализированный застройщик "ССК Крымск"». Суд наложил на участки обеспечительные меры, запретив регистрационные действия и строительство. В решении указано, что ООО обязано в течение 30 дней после вступления решения в силу передать участки администрации поселения свободными от строений и иного имущества. При этом право собственности на участки за ответчиками Лукьяновым, Мелишевым и ООО подлежит аннулированию, а с ООО взыскана госпошлина в размере 50 тыс. руб.

В декабре 2025 года господин Будагов был арестован по делу о махинации с земельным участком площадью более 31,4 га, проданным за 5,2 млн руб. при рыночной стоимости не менее 99 млн руб.; участок позже перепродан за 150 млн руб. Генпланом земля предназначалась под индивидуальное жилищное строительство, но первоначальный покупатель указал использование для сельхознужд. Фигурант Будагов вину не признал.

Параллельно в ГСУ ГУ МВД по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело в отношении господина Лукьянова, которому предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он также содержится под арестом.

Вячеслав Рыжков