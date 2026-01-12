На кубанских трассах из-за непогоды ограничивают движение грузовиков

В связи с необходимостью своевременной уборки снега и обработки дорог противогололедными реагентами на Кубани периодически вводятся временные ограничения движения для грузового транспорта. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ограничения действуют на Молдавановском перевале автодороги «М-4 Дон» в районе Горячего Ключа и Туапсинского городского округа, а также на подъезде к Новороссийску через перевал Волчьи Ворота на трассе «А-290» (Новороссийск—Керчь).

Контроль за соблюдением ограничений ведет полиция региона.

По данным оперштаба региона, в Краснодарском крае в ночь с 11 на 12 января для уборки снега на региональных трассах было задействовано 164 единицы техники — 159 комбинированных дорожных машин и пять тракторов с плужным оборудованием. В работе использовали более 1,3 тыс. т песчано-соляной смеси.

Проезд по основным региональным дорогам обеспечен, автобусное сообщение сохранялось без перерывов, ограничений для движения автотранспорта не вводили.

Вячеслав Рыжков