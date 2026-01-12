Бывший вице-мэр Нефтеюганска передумал оспаривать свое увольнение в суде

Нефтеюганский районный суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры прекратил производство по иску бывшего вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова к администрации города о восстановлении на работе. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, до начала заседания Павел Гусенков направил ходатайство об отказе от исковых требований и о прекращении производства по делу.

В октябре 2025 года СКР возбудил в отношении господина Гусенкова уголовное дело по ст. 286 УК РФ. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2023 году он содействовал передаче помещений сети аптек «Фармация» по заниженной стоимости.

Павел Гусенков был назначен на должность замглавы Нефтеюганска в 2022 году. В декабре прошлого года он был уволен в связи с утратой доверия. Его членство в партии «Единая Россия» также было приостановлено.