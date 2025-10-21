«Единая Россия» приостановила членство замглавы Нефтеюганска Гусенкова

Партия «Единая Россия» приостановила членство первого заместителя главы Нефтеюганска Павла Гусенкова. Об этом сообщил «РИА Новости» руководитель регионального исполкома Николай Заболотнев. Ранее господин Гусенков был арестован по делу о превышении должностных полномочий.

Фото: Администрация города Нефтеюганска

18 октября стало известно о проведении обысков в мэрии Нефтеюганска и дома у замглавы администрации. 20 октября Ханты-Мансийский районный суд отправил чиновника в СИЗО. По версии следствия, фигурант в 2023 году способствовал передаче по заниженной стоимости помещений аптечной сети «Фармация». Учредителем сети выступает город Нефтеюганск, покупателями правоохранители считают местных предпринимателей.

В апреле по этому делу арестовали директора департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска и бывшего главу «Фармации» Шамиля Майранова. Тогда же был взят под стражу гендиректор подконтрольной мэрии компании «Спецкоммунсервис» Максим Федоров, однако его позднее освободили из-под ареста.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продажа аптек превысила полномочия».

Никита Черненко