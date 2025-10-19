СКР возбудил уголовное дело в отношении первого вице-мэра Нефтеюганска

В отношении первого заместителя главы Нефтеюганска (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России (СКР). Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), решается вопрос об избрании меры пресечения.

Расследованием дела занимаются следственные органы СКР по ХМАО, оперативное сопровождение осуществляет РУ ФСБ по Тюменской области.

«По версии следствия, в 2023 году обвиняемый совершил действия, способствовавшие реализации объектов недвижимости акционерного общества, учредителем которого является Нефтеюганск, по существенно заниженной стоимости и в нарушение установленного порядка»,— подчеркнули в СКР.

Первым заместителем главы Нефтеюганска является Павел Гусенков, ранее возглавлявший Нефтеюганскую межрайонную прокуратуру. Ранее сообщалось, что у него дома и на его рабочем месте прошли обыски.

В мэрии Нефтеюганска подчеркнули, что «органы местного самоуправления работают в штатном режиме». «Администрация Нефтеюганска взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении необходимых процессуальных мероприятий»,— говорится в ее комментарии.

В апреле стало известно, что СКР расследует уголовное дело в отношении должностных лиц муниципальных предприятий Нефтеюганска и двух предпринимателей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и по п.п. «в», «г» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий группой лиц). По версии следствия, директор департамента муниципального имущества администрации Нефтеюганска Шамиль Майранов и гендиректор подконтрольной мэрии компании «Спецкоммунсервис» Максим Федоров без проведения торгов передали муниципальное имущество сети аптек АО «Фармация» двум местным предпринимателям.

Николай Яблонский