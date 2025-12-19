Вице-мэра Нефтеюганска освободили от должности в связи с утратой доверия
Первый заместитель главы Нефтеюганска Гусенков освобожден от должности по утрате доверия, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Фото: Сайт Администрации Нефтеюганска
Напомним, 20 октября Ханты-Мансийский районный суд отправил чиновника в СИЗО по делу о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, фигурант в 2023 году способствовал передаче по заниженной стоимости помещений аптечной сети «Фармация». Учредителем сети выступает город Нефтеюганск, покупателями правоохранители считают местных предпринимателей.
Павел Гусенков был назначен на должность замглавы в 2022 году. Он курировал деятельность юридическо-правового управления, департамента по делам администрации, отдела записи актов гражданского состояния, отдела по профилактике правонарушений и связям с правоохранительными органами и отдела по обеспечению деятельности административной комиссии.
Аресту чиновника предшествовали обыски в администрации Нефтеюганска и у него дома. Членство Гусенкова в партии «Единая Россия» было приостановлено. Ранее агентство Ura.ru сообщало, что суд смягчил чиновнику меру пресечения и отправил под домашний арест.
Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Продажа аптек превысила полномочия».