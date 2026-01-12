Посол Дании ответил спецпосланнику США насчет «незаконного захвата Гренландии»

Посол Дании Йеспер Меллер ответил на высказывание спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри, который заявил об оккупации Гренландии королевством в обход норм ООН.

«На протяжении веков Гренландия была частью Дании, что неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне»,— написал господин Йеспер в социальной сети X. Он отметил, что большинство гренландцев проголосовали за самоуправление в составе Дании. Дипломат указал, что на этой неделе все партии парламента острова подтвердили, что не хотят становиться частью США.

Ранее спецпосланник США Лэндри заявил, что Дания после Второй мировой войны вновь установила контроль над Гренландией в обход норм ООН. Одновременно президент Дональд Трамп намекнул на слабую оборону острова и заявил, что США «так или иначе» получат эту территорию. Он утверждает, что в противном случае остров заберут Россия или Китай. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что безопасность острова могут обеспечить силы НАТО.