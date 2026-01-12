Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Компания Сергея Галицкого подала заявки на регистрацию двух товарных знаков

Компания «Форно Групп» (Forno Group), принадлежащая краснодарскому бизнесмену Сергею Галицкому, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков — Amavi («Амави») и Cataleya («Саталея»). Информация об этом опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Под брендами компания планирует оказывать услуги по 43-му классу МКТУ (международная классификация товаров и услуг), к которому относятся услуги кафе, баров, ресторанов, а также услуги баз отдыха, пансионатов, гостиниц и пр.

В ноябре 2025 года в Парке Облаков (седьмая очередь парка «Краснодар») открылось кафе средиземноморской кухни Amavi.

Компания «Форно Групп» зарегистрирована в Краснодаре в августе 2025 года. Фирма осуществляет деятельность ресторанов и оказывает услуги по доставке продуктов питания. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Бенефициар — Сергей Галицкий. Генеральным директором назначена Екатерина Жукова, имеющая опыт работы в ресторанном бизнесе (в разные годы возглавляла компании «Галерея», «Дубки», «Пекин»).

Наталья Решетняк

