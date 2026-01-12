Аэропорт Геленджика снял ограничения на полеты, введенные вечером 11 января

Аэропорт Геленджика возобновил прием и выпуск самолетов после снятия ограничений, введенных накануне вечером из-за беспилотной угрозы в Краснодарском крае. Об этом в своем Telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Фото: Саркис Айвазян

Временный запрет на полеты ввели 11 января в 23:24 из-за угрозы атаки БПЛА на территории региона. Об отмене ограничений стало известно 12 января в 9:04.

Ограничения также вводились в аэропорту Краснодара. В воздушной гавани краевой столицы запрет сняли раньше — 11 января в 21:10.

Сигнал «Беспилотная опасность» действовал на территории Кубани с 17:58 11 января. Жители региона получили уведомления от РСЧС об отмене угрозы атаки БПЛА 12 января в 8:58.

Анна Гречко