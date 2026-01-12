В Краснодаре собрались 9-балльные пробки

В первый рабочий день 2026 года в Краснодаре собрались большие заторы. По данным сервиса «Яндекс Карты», на 8:40 12 января загруженность дорог достигла девяти баллов из десяти.

Фото: Альбина Баразгова

На движение транспорта повлияли ночной снегопад и минусовая температура — утром в столице края был 1 градус, что способствует образованию гололедицы. Сильные заторы зафиксированы в северо-восточной части города на улицах Российской, 1 Мая, Колхозной, МОПР, Жлобы, Восточно-Кругликовской, Первомайской, Донбасской, Яцкова, Яснополянской и Солнечной. Пробки наблюдаются и в центре: Красная, Рашпилевская, Тургенева, Северная, Октябрьская и Захарова частично заблокированы. Красным на картах отмечены также Ставропольская, Селезнева, Мачуги, Уральская, Восточный и Западный обходы.

В течение суток в городе, по данным синоптиков, ожидается выпадение до 45 мм осадков, что составляет 75% месячной нормы, на земле сформируется снежный покров высотой до восьми сантиметров. Для обработки дорог задействованы 30 комбинированных машин и два погрузчика, обработавшие мосты и путепроводы песко-соляной смесью. Днем на улицах будут дежурить еще 14 единиц техники.

Вячеслав Рыжков