Московский суд засекретил решение по делу об изъятии земли в Ярославле

Хамовнический суд Москвы запретил публикацию решения по делу об изъятии земельных участков в районе «Сокол» в Ярославле. Информация об этом размещена на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 21 ноября 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства семи земельных участков, находящихся в частной собственности. На сайте суда указано, что публикация запрещена в соответствии с пунктом 5 статьи 15 закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации». Статья предусматривает широкий перечень причин отказа от публикации судебных актов, включая безопасность государства, государственную тайну, тайну усыновления и так далее. Конкретная причина не указывается.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2018 году мэрия Ярославля продала муниципальный участок более 5 га по заниженной стоимости ООО «Булат» и ИП Смирнов. Участок продавали без торгов для эксплуатации торгового центра, который представлял собой деревянное здание, занимавшее 0,25% участка. После этого землю купил предприниматель Дмитрий Шлапак, затем участок был разделен и перепродан. Разрешение на застройку части земли получило ООО «Специализированный застройщик „Минералы“».

В Ярославле прокуратура уже оспаривала сделку в арбитражном суде, суд постановил вернуть в бюджет стоимость проданной земли в размере 42 млн руб. Дмитрий Шлапак был признан добросовестным приобретателем. В 2025 году иск в московский суд об обращении участков в собственность государства подала Генпрокуратура, посчитавшая, что земля была отчуждена благодаря коррупционным действиям. Ответчиками выступали зампред муниципалитета Ярославля Алексей Малютин, предприниматели Дмитрий Шлапак и Вячеслав Смирнов, ООО «Булат», генеральный директор ООО «Булат» Сергей Вятченков, ООО «Специализированный застройщик „Минералы“». Иск был удовлетворен.

Антон Голицын