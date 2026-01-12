В Сочи в ночном ДТП погиб пассажир, двое госпитализированы

В Сочи правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии со смертельным исходом, произошедшей сегодня в ночное время на Курортном проспекте. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, 28-летний местный житель, управлявший автомобилем BMW, не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и столкнулось с опорой.

В результате аварии на месте происшествия скончался 20-летний пассажир. Водитель автомобиля, а также второй пассажир в возрасте 36 лет получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение.

В 2025 году на территории Краснодарского края было зарегистрировано более 590 аварий, в которых погибли 22 несовершеннолетних. В результате ДТП травмы получили 5,8 тыс. человек. В полиции отмечают, что большинство ДТП происходит вследствие нарушений правил дорожного движения, а не по техническим причинам. Среди наиболее распространенных факторов — использование мобильных телефонов за рулем, проезд на запрещающий сигнал светофора, управление автомобилем в состоянии усталости или опьянения, превышение скорости и игнорирование ремней безопасности.

В Краснодаре выявлено 29 потенциально опасных участков дорог, полный перечень планируется сформировать к концу года. Ранее Госавтоинспекция провела работы на 57 аварийных участках, включая федеральные, региональные и местные трассы, при этом на 24 объектах мероприятия завершены частично.

Мария Удовик