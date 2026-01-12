Объявлены лауреаты «Золотого глобуса»

В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Награду в номинации лучший режиссер получил Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой». Он также был удостоен статуэтки за лучший сценарий, а сама кинолента выиграла в номинации лучший комедийный фильм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Пол Томас Андерсон получил премию за фильм «Битва за битвой»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters Режиссер Пол Томас Андерсон получил премию за фильм «Битва за битвой»

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

В числе других победителей:

Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);

Лучший актер (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);

Лучший фильм (драма) — «Хамнет»;

Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли («Хамнет»);

Лучший актер (драма) — Вагнер Мора («Секретный агент»);

Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»);

Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);

Лучший сериал (драма) — «Питт»;

Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»);

Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли («Питт»);

Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;

Лучший сериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»;

Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижу после «Оскара». Лидером по числу номинаций на сегодняшней церемонии стала «Битва за битвой», выдвинутая в восьми категориях.

Подробности — в материале «Ъ» «Битвы за "Глобус"».