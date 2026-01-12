Объявлены лауреаты «Золотого глобуса»
Пол Томас Андерсон получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
В Лос-Анджелесе прошла 83-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Награду в номинации лучший режиссер получил Пол Томас Андерсон за фильм «Битва за битвой». Он также был удостоен статуэтки за лучший сценарий, а сама кинолента выиграла в номинации лучший комедийный фильм.
Режиссер Пол Томас Андерсон получил премию за фильм «Битва за битвой»
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
В числе других победителей:
- Лучшая актриса (мюзикл или комедия) — Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»);
- Лучший актер (мюзикл или комедия) — Тимоти Шаламе («Марти Великолепный»);
- Лучший фильм (драма) — «Хамнет»;
- Лучшая актриса (драма) — Джесси Бакли («Хамнет»);
- Лучший актер (драма) — Вагнер Мора («Секретный агент»);
- Лучшая актриса второго плана — Тейяна Тейлор («Битва за битвой»);
- Лучший актер второго плана — Стеллан Скарсгард («Сентиментальная ценность»);
- Лучший сериал (драма) — «Питт»;
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Рэй Сихорн («Одна из многих»);
- Лучший актер в драматическом сериале — Ноа Уайли («Питт»);
- Лучший мини-сериал — «Переходный возраст»;
- Лучший сериал (мюзикл или комедия) — «Киностудия»;
- Лучший анимационный фильм — «Кей-поп-охотницы на демонов».
Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижу после «Оскара». Лидером по числу номинаций на сегодняшней церемонии стала «Битва за битвой», выдвинутая в восьми категориях.
