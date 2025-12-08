Битвы за «Глобус»

Лидером по количеству номинаций на «Золотой глобус» стала политическая трагикомедия Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой», выдвинутая на награды в девяти категориях. На втором месте — семейное драмеди Йоакима Триера «Сентиментальная ценность» с восемью номинациями, на третьем — вампирский хоррор Райана Куглера «Грешники» с семью. В телевизионных категориях лидирует «Белый лотос», претендующий на шесть «Глобусов». Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Битва за битвой»

Фото: Warner Bros. Кадр из фильма «Битва за битвой»

Фото: Warner Bros.

Два года назад премия «Золотой глобус», перейдя из рук Голливудской ассоциации иностранной прессы во владение медиакорпорации Dick Clark Productions, наконец преодолела черную полосу скандалов и снова стала котироваться как одна из важнейших в наградном сезоне. Правда, «Глобусу» все равно свойственен некоторый флер легкомыслия, который поддерживается введенными в 2024 году номинациями «Кинематографические и кассовые достижения» и «Лучшее выступление в жанре стендап-комедии на телевидении» и последней новинкой — категорией «Лучший подкаст», награды в которой впервые будут вручать в следующем году.

Что же касается главного, то есть кино, то в наградном сезоне обозначился первый лидер — «Битва за битвой», которую организаторы «Золотого глобуса» определили в раздел комедий и мюзиклов. Фильм Пола Томаса Андерсона, где, справедливости ради, правда много смешного, может стать лучшим в этом разделе. Сам Андерсон выдвинут за лучшую режиссуру и лучший сценарий, композитор Джонни Гринвуд — за лучшую музыку.

Леонардо Ди Каприо номинирован как лучший актер в комедии или мюзикле, дебютантка в кино Чейз Инфинити — как лучшая актриса. Сыгравшие роли второго плана Бенисио дель Торо, Шон Пенн и Тияна Тейлор также претендуют на награды в соответствующих категориях.

Конкурировать с «Битвой…» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл» будут два фильма Ричарда Линклейтера — «Голубая луна» и «Новая волна», а также «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Марти Великолепный» Джоша Сэфди и «Метод исключения» Пак Чхан Ука. В категории «Лучшая драма» номинированы «Франкенштейн» Гильермо дель Торо, «Гамнет» Хлои Чжао, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендосы Фильо, «Сентиментальная ценность» и «Грешники».

Фильм иранца Панахи также представляет Францию в номинации «Лучший фильм не на английском языке», в которой участвуют и «Сентиментальная ценность» от Норвегии, и «Секретный агент» от Бразилии. Их соперниками будут испанский «Сират» Оливье Лаше и «Голос Хинд Раджаб» Каутер Бен Ханья, географически представляющий Тунис, но сердцем и душой — Палестину.

Номинации за лучшую режиссуру и сценарий на «Глобусе» не делятся на комедии и драмы.

В первой помимо Андерсона выдвинуты Райан Куглер, Гильермо дель Торо, Джафар Панахи, Йоаким Триер и Хлоя Чжао. Во второй — все те же, кроме дель Торо, зато здесь участвует Джош Сэфди и его соавтор Рональд Бронштейн.

В категории «Лучший актер в комедии или мюзикле» с Леонардо Ди Каприо поборются Тимоти Шаламе («Марти Великолепный») и Джордж Клуни («Джей Келли»), а также Итан Хоук («Голубая луна»), Ли Бён-хон («Метод исключения») и Джесси Племонс («Бугония»). Лучшей актрисой в комедийном разделе кроме Чейз Инфинити могут стать Роуз Бирн («Я бы тебя пнула, если бы могла»), Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»), Аманда Сейфрид («Завещание Анны Ли») и Эмма Стоун («Бугония»).

На титул лучшего актера в драме претендуют Джоэл Эдгертон («Сны поездов»), Оскар Айзек («Франкенштейн»), Дуэйн Джонсон, по такому случаю отказавшийся от своего прозвища Скала («Крушитель»), Майкл Б. Джордан («Грешники»), Вагнер Моура («Секретный агент») и Джереми Аллен Уайт («Спрингстин. Избавь меня от небытия»). В категории «Лучшая актриса в драме» конкуренция развернется между Джесси Бакли («Гамнет»), Дженнифер Лоуренс («Умри, моя любовь»), Джулией Робертс («После охоты»), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»), Тессой Томпсон («Гедда») и Евой Виктор («Прости, детка»).

Церемония награждения «Золотого глобуса» состоится в Лос-Анджелесе 11 января 2026 года. Вести ее будет стендап-комикесса Никки Глейзер, с успехом дебютировавшая в этом качестве в прошлом году.