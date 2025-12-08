Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Битва за битвой» Андерсона получил больше всего номинаций на «Золотом глобусе»

Фильм «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона номинирован на премию «Золотой глобус». Картина упоминается в восьми номинациях, сообщается на сайте премии. Следом по количеству номинаций идет фильм «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера — он борется за семь наград.

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Фото: Ghoulardi Film Company

Кадр из фильма «Битва за битвой»

Фото: Ghoulardi Film Company

«Битва за битвой» участвует в номинации «Лучший фильм» среди мюзиклов и комедий, номинирован на приз за лучшую мужскую (Леонардо Ди Каприо) и женскую (Чейз Инфинити) роль первого плана. На лучшую женскую роль второго плана номинирована актриса Тейяна Тейлор. За приз «Лучшая мужская роль второго плана» борются сразу два актера из фильма — Бенисио дель Торо и Шон Пенн. Фильм также соревнуется в номинации за лучшую работу режиссера, лучший сценарий, лучшую написанную к фильму музыку.

Среди комедий и мюзиклов за главный приз будут бороться «Голубая луна» Ричарда Линклейтера, «Метод исключения» Пак Чхан Ука, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, «Новая волна» Ричарда Линклейтера и «Марти Великолепный» Джоша Сэфди. В драматической категории на победу претендуют «Гамнет» Хлои Чжао, «Простая случайность» Джафара Панахи, «Секретный агент» Клебера Мендонса Филью, «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, «Грешники» Райана Куглера и «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Премия «Золотой глобус» учреждена Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Вручается с 1944 года. В американской киноиндустрии считается второй по престижу после «Оскара». Оглашение победителей «Золотого глобуса» пройдет 11 января 2026 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Битвы за "Глобус"».

